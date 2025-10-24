Латвийский главный тренер «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба отстранён от подготовки команды
Пресс-служба ХК «Рязань-ВДВ» официально объявила, что в связи с неудовлетворительными результатами клуба главный тренер латвийский специалист Валерий Кулибаба отстранён от подготовки команды к предстоящему матчу с «Нефтяником». Встреча состоится завтра, 25 октября, в 17:00 мск.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Душкин.
ХК «Рязань-ВДВ» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провёл 17 матчей, в которых набрал 19 очков, и занимает 19-е место в общей турнирной таблице ВХЛ.
В России Валерий Кулибаба работал в тренерских штабах ХК «Юниор-Спутник» и «Трактора».
