Вагнер: не умолчу, как мне повезло отыграть год с Ковальчуком. Он захватывал техничностью

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер рассказал о совместной игре с Ильёй Ковальчуком в «Лос-Анджелес Кингз».

— Получается, ты с детских лет был погружён в теорию и практику. На кого хотелось равняться?

— Перед тобой сидит в прошлом маленький болельщик «Ванкувер Кэнакс», и я не мог оторвать глаз от того, как играл Маркус Нэслунд. Я бы сказал, что он занимает определённое место в моём сердце. А если говорить о современности, то, наверное, будет примитивно сказать о Кросби, но я не могу промолчать (смеётся). У нас каждый ребёнок в Канаде знает, кто такой Сидни. А вообще мы же в России сейчас сидим, и я не умолчу о том, как мне повезло отыграть сезон с Кови (Илья Ковальчук. – Прим. «Чемпионата») в составе «Кингз». Он захватывал своей техничностью и показывал, как надо набирать очки, — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

