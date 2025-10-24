Скидки
Хоккей

Защитник «Трактора» Дронов за толчок линейного судьи дисквалифицирован на пять матчей

Защитник «Трактора» Дронов за толчок линейного судьи дисквалифицирован на пять матчей
Защитник «Трактора» Григорий Дронов за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5) дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

