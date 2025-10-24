Скидки
Хоккей Новости

Форвард «Шанхая»: Дацюк добавлял перчинку в хоккее, абсолютная жемчужина

Форвард «Шанхая»: Дацюк добавлял перчинку в хоккее, абсолютная жемчужина
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высоко оценил действия легендарного российского форварда Павла Дацюка на льду.

— Мне помнится, что тебя сгубили травмы в «Кингз».
— Ну, там было всё немного не так. Чуть ранее я порвал связки в плече, мне сделали операцию уже в июне, а потом я восстановился к декабрю и стал играть в АХЛ. Можно сказать, это была небольшая дорога назад из-за травмы. Но это хоккей, вид спорта, где не надо ныть. Кстати, плечо — это не так интересно, года три назад я не мог избавиться от инфекции в руке. Это заняло около четырёх месяцев.

— Слышала, что это большая редкость и даже похуже перелома.
— Посмотри на этот безымянный палец. На нём было около трёх хирургических вмешательств, чтобы наконец остановить эту неприятность. Теперь палец выглядит немного не так, как остальные (смеётся).

— Давай назовём это твоей изюминкой.
— О, кстати! Если говорить об изюминках, то я бы добавил в свой топ Дацюка. Он добавлял перчинку в хоккее, абсолютная жемчужина, — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

