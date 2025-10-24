Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский новичок КХЛ признался, что не может выговорить название «Металлурга»

Канадский новичок КХЛ признался, что не может выговорить название «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер заявил, что не может выговорить название ХК «Металлург».

— Ну как что? Ты приехал в КХЛ. А выбирал между Швецией и Швейцарией.
— У шведов сильная лига, популярная в Европе. Просто несколько лет назад пообщался с генеральным менеджером «Витязя» (Игорь Варицкий. – Прим. «Чемпионата»), послушал хорошие отзывы о лиге, но остался в своей привычной среде. Уже в этом году я обдумал всё, что мог, и посчитал, что выступить в КХЛ — хорошая возможность для моей карьеры.

— Ты у меня с «Витязем» не ассоциируешься.
— Да у меня друг там отыграл три сезона, Марио Кемпе. Он уговаривал присоединиться, но как-то совершенно не складывались обстоятельства именно в те несколько лет, я совсем не рассматривал эту лигу.

— А ты просматривал интересные моменты в КХЛ или просто жил другой лигой?
— Да всё максимально просто: мы играли вместе с Николаем Прохоркиным и обсуждали лигу, а ещё с Ткачёвым, он сейчас играет в… прости, я не могу выговорить название этого клуба.

— «Металлург» из Магнитогорска.
— Да! Именно там и Кузнецов сейчас, да и другие крутые парни. В общем, мы вместе смотрели хайлайты, и могу сказать, что был осведомлён, какие финты выдают в КХЛ, да и вообще, какие в России есть мастера, — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Остином Вагнером читайте на «Чемпионате»:
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android