Канадский новичок КХЛ признался, что не может выговорить название «Металлурга»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер заявил, что не может выговорить название ХК «Металлург».

— Ну как что? Ты приехал в КХЛ. А выбирал между Швецией и Швейцарией.

— У шведов сильная лига, популярная в Европе. Просто несколько лет назад пообщался с генеральным менеджером «Витязя» (Игорь Варицкий. – Прим. «Чемпионата»), послушал хорошие отзывы о лиге, но остался в своей привычной среде. Уже в этом году я обдумал всё, что мог, и посчитал, что выступить в КХЛ — хорошая возможность для моей карьеры.

— Ты у меня с «Витязем» не ассоциируешься.

— Да у меня друг там отыграл три сезона, Марио Кемпе. Он уговаривал присоединиться, но как-то совершенно не складывались обстоятельства именно в те несколько лет, я совсем не рассматривал эту лигу.

— А ты просматривал интересные моменты в КХЛ или просто жил другой лигой?

— Да всё максимально просто: мы играли вместе с Николаем Прохоркиным и обсуждали лигу, а ещё с Ткачёвым, он сейчас играет в… прости, я не могу выговорить название этого клуба.

— «Металлург» из Магнитогорска.

— Да! Именно там и Кузнецов сейчас, да и другие крутые парни. В общем, мы вместе смотрели хайлайты, и могу сказать, что был осведомлён, какие финты выдают в КХЛ, да и вообще, какие в России есть мастера, — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.