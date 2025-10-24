Вагнер: в США и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас. Просто надо быть мудрым

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер рассказал об отношении к КХЛ в Северной Америке.

— Как сохранить соперничество при таком обилии друзей по всем фронтам?

— Да совершенно просто, мы все профи. Вот мы были, например, в Москве на прошлой неделе, чтоб сыграть против «Спартака», и Макс нашёл время на пару часов, чтобы потрещать, даже не о хоккее. Он теперь семейный парень, рассказал о своих милых малышах, да и вообще о жизни. Мы простые люди, наш день заканчивается, как и ваш, в семейном кругу. Ты думаешь о соперничестве только на льду, а за ареной мы просто люди.

— Это так диссонирует в наше время…

— Ооой, вся эта политика вообще не для меня. Я могу лично сказать от себя, что, конечно, и в США, и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас, просто надо быть мудрым. Я думаю, Питер один из тех городов, который является самым красивым из всех, что я видел в своей жизни. Люди какие-то добрые, без заморочек, я ещё и подсел на местную еду (смеётся), — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.