Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вагнер: в США и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас. Просто надо быть мудрым

Вагнер: в США и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас. Просто надо быть мудрым
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер рассказал об отношении к КХЛ в Северной Америке.

— Как сохранить соперничество при таком обилии друзей по всем фронтам?
— Да совершенно просто, мы все профи. Вот мы были, например, в Москве на прошлой неделе, чтоб сыграть против «Спартака», и Макс нашёл время на пару часов, чтобы потрещать, даже не о хоккее. Он теперь семейный парень, рассказал о своих милых малышах, да и вообще о жизни. Мы простые люди, наш день заканчивается, как и ваш, в семейном кругу. Ты думаешь о соперничестве только на льду, а за ареной мы просто люди.

— Это так диссонирует в наше время…
— Ооой, вся эта политика вообще не для меня. Я могу лично сказать от себя, что, конечно, и в США, и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас, просто надо быть мудрым. Я думаю, Питер один из тех городов, который является самым красивым из всех, что я видел в своей жизни. Люди какие-то добрые, без заморочек, я ещё и подсел на местную еду (смеётся), — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Остином Вагнером читайте на «Чемпионате»:
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Эксклюзив
«Когда ешь борщ со сметаной, перед глазами всё плывёт». Интервью с канадцем из «Шанхая»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android