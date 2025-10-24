Канадский новичок КХЛ рассказал, что в России можно поднабрать лишних килограммов

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер рассказал о блюдах в России.

— Мне кажется, только немой легионер не сказал о еде. Тебя что так поразило-то?

— Да у вас тут можно поднабрать лишних килограммов (улыбается). Давай так: сначала идут сырники, затем этот ваш красный суп – борщ. Ты его ешь со сметаной, и перед глазами как будто всё плывёт от разрывного вкуса (смеётся), — сказал Вагнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елизавете Алферьевой.

28-летний Остин Вагнер в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.