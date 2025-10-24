Валерий Каменский назвал тройку лучших российских хоккеистов за всю историю НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал лучшего нападающего, защитника и вратаря среди российских хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

«Если называть лучшего российского игрока за все годы НХЛ, то я назову Сергея Фёдорова. Он просто лучший. Я считаю, что это пример яркого универсального центрального нападающего. Сергей здорово играл как в нападении, так и в защите. Фёдоров много раз признавался лучшим в свои годы. Лучший защитник – Владимир Константинов, а лучший вратарь – Сергей Бобровский.

Не очень уместно, как мне кажется, сравнивать нынешних молодых игроков НХЛ с легендами. Хоккей в целом меняется. Мы играли 20 лет назад. Сейчас хоккей стал другим. Нынешняя молодёжь показывает свой класс игры, а мы играли иначе. Здесь нельзя сравнивать», — цитирует Каменского «Советский спорт».