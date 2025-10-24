Уэйн Гретцки ответил на вопрос, какое своё достижение считает величайшим

Легендарный экс-форвард Уэйн Гретцки рассказал, какое своё достижение считает величайшим, и ответил на вопрос, скучает ли он по хоккею в данный момент.

— Какое достижение в хоккее вы считаете своим величайшим?

— Все мои победы и трофеи очень ценны для меня. Но для любого игрока НХЛ самое прекрасное — это когда он выходит в финал и впервые поднимает над головой Кубок Стэнли. Ничто не сравнится с этим чувством. Затем хоккеист вспоминает, как рос в детстве, всех тренеров и товарищей по команде, которые сопровождали его в карьере. Он вспоминает родителей, бабушек и дедушек, которые приходили поддержать его на первых тренировках и играх.

— Скучаете по хоккею?

— Иногда да, иногда нет. Хоккей был моей жизнью, я его любил. Но годы никто не остановит. Когда хоккеист достигает определённого возраста, он уже не тот, что был в расцвете сил. В конце карьеры я думал о том, как бы мне хотелось знать в 21 год то, что я знал в 36, и как бы мне хотелось быть таким же хорошим хоккеистом в 36 лет, как в 21.

Думаю, такие мысли естественны для человеческой природы. Я ни о чём не жалею, я счастливый человек. Меня окружает любящая семья, и это лучшее, о чём я мог мечтать, — приводит слова Гретцки словацкое издание Pravda.