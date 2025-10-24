Гришин: моё участие в судьбе Демидова в том, что он не уехал из «Витязя» в Омск

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, какую роль сыграл в карьере российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

— Сколько вы поработали с Иваном Демидовым?

— С Ваней я почти не работал. Я с 2004 годом «Витязя» работал на протяжении примерно трёх сезонов. Тогда как Демидов — 2005-го. У них была очень хорошая команда, боролись за золото на первенстве страны. Хорошо смотрелись, помимо Демидова, Тимур Муханов и Егор Ядыкин. Я их подтягивал на тренировки и отдельные игры, но в целом у их года были свои задачи. Так что не скажу, что оказал какое-то большое на него влияние.

Единственное, Демидов не уехал со всей группой игроков в Омск. Их вместе с тренером Павлом Левашовым приглашали в «Авангард». Я разговаривал с его отцом. Я ему говорил, что в «Русских Витязях» он будет играть в МХЛ, а в Омске придётся провести какое-то время в академии. В итоге Ваня оказался в Питере и зашёл через систему СКА. Вот такое моё скромное участие в судьбе Демидова, — цитирует Гришина Sport24.