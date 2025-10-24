Селебрини стал четвёртым тинейджером в истории НХЛ, кто в двух играх набирал по 5 очков

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ) записал на свой счёт 5 (3+2) очков.

Как сообщает пресс-служба «акул», 19-летний Селебрини стал четвёртым тинейджером (игрок до 20 лет) в истории НХЛ, кто в двух играх в своей карьере набирал по пять очков. Ранее таким достижением отметились Брайан Троттье (2 игры), Дэйл Хаверчук (2) и Уэйн Гретцки (5 — рекорд НХЛ).

В ночь с 23 на 24 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5 OT.