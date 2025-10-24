Скидки
Главная Хоккей Новости

Карлсон: Овечкин — настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников

Комментарии

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высоко оценил вклад российского капитана Александра Овечкина в успехи столичного клуба.

«Он пропустил крайне мало игр в своей очень длинной карьере – это действительно невероятно. Все сталкиваются с какими-то трудностями, невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них. Овечкин – настоящий воин. Он много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников, и это настоящая заслуга нашего капитана. Он важная часть команды на льду и в раздевалке.

То, чего ему удалось добиться в НХЛ, потрясает. Это важно для города и, думаю, для него тоже», – цитирует Карлсона пресс-служба «Вашингтона».

Комментарии
