В составе молодёжной сборной России для подготовки к Кубку Будущего произошли изменения

Нападающий МХК «Спартак» Максим Филимонов не сможет принять участие в Кубке Будущего и прибыть на сборы в расположение молодёжной сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Уточняется, что вместо Филимонова из МХК «Спартак» вызван форвард Александр Плесовских.

Максим вошёл в систему «Спартака» летом 2025 года. 19-летний Филимонов стал вторым снайпером прошедшего сезона МХЛ, набрав 44 (31+13) очка в 49 матчах за подмосковный «Атлант».

18-летний Плесовских был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2024 года. В минувшем сезоне Александр стал третьим бомбардиром МХК «Спартак» в чемпионате и плей-офф, набрав 52 (23+29) очка за 71 игру в МХЛ, а также провёл два матча за воскресенский «Химик» на взрослом уровне ВХЛ.

Кубок Будущего пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие молодежная и юниорская сборные России, а также молодёжные команды Беларуси и Казахстана.