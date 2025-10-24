Скидки
Председатель СДК КХЛ Каменский объяснил причины пятиматчевой дисквалификации Дронова

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение СДК о дисквалификации на пять матчей защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

«Комитет внимательно изучил момент матча «Автомобилист» — «Трактор», в котором защитник Григорий Дронов был удалён за физическое воздействие на арбитра встречи. В данной ситуации игрок видел линейного судью и имел возможность избежать столкновения, однако вместо этого нанёс удар клюшкой судье в спину. Защитная экипировка судей более облегчённая, чем у игроков, поэтому такие нарушения являются травмоопасными. Принимая во внимание все эти факторы, СДК принял единогласное решение о наложении пятиматчевой дисквалификации», — приводит слова Каменского пресс-служба КХЛ.

