Председатель СДК КХЛ Каменский объяснил причины пятиматчевой дисквалификации Дронова

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение СДК о дисквалификации на пять матчей защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5).
«Комитет внимательно изучил момент матча «Автомобилист» — «Трактор», в котором защитник Григорий Дронов был удалён за физическое воздействие на арбитра встречи. В данной ситуации игрок видел линейного судью и имел возможность избежать столкновения, однако вместо этого нанёс удар клюшкой судье в спину. Защитная экипировка судей более облегчённая, чем у игроков, поэтому такие нарушения являются травмоопасными. Принимая во внимание все эти факторы, СДК принял единогласное решение о наложении пятиматчевой дисквалификации», — приводит слова Каменского пресс-служба КХЛ.
- 24 октября 2025
