«Ещё легко отделался». Вайсфельд прокомментировал дисквалификацию Дронова за толчок судьи

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил, что защитник «Трактора» Григорий Дронов мог получить и 10 матчей дисквалификации за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5). Ранее пресс-служба КХЛ сообщила о дисквалификации хоккеиста на пять игр.

— Григория Дронов дисквалифицировали на пять матчей за толчок судьи. Заслуженно ли такое наказание?

— А чего тут удивительного? Там момент-то очевидный. Он взял и просто в спину судье засадил. Думаю, он ещё легко отделался. Могли и 10 [матчей] дисквалификации дать, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.