«Ещё легко отделался». Вайсфельд прокомментировал дисквалификацию Дронова за толчок судьи

«Ещё легко отделался». Вайсфельд прокомментировал дисквалификацию Дронова за толчок судьи
Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил, что защитник «Трактора» Григорий Дронов мог получить и 10 матчей дисквалификации за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5). Ранее пресс-служба КХЛ сообщила о дисквалификации хоккеиста на пять игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Агламзянов (Дер-Аргучинцев, Коромыслов) – 00:45 (5x5)     1:1 Бусыгин (Денежкин, Черников) – 34:07 (5x5)     2:1 Блэкер (Волк, Тарасов) – 36:22 (5x5)     3:1 Да Коста (Мэйсек, Горбунов) – 46:23 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Дэй) – 53:32 (5x5)     4:2 Шашков (Денежкин) – 57:28 (en)     4:3 Светлаков (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 58:25 (6x5)     5:3 Бусыгин (Блэкер) – 58:57 (en)    

— Григория Дронов дисквалифицировали на пять матчей за толчок судьи. Заслуженно ли такое наказание?
— А чего тут удивительного? Там момент-то очевидный. Он взял и просто в спину судье засадил. Думаю, он ещё легко отделался. Могли и 10 [матчей] дисквалификации дать, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

