Вайсфельд оценил практику длительных дисквалификаций за физические контакты с судьями

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал о своём отношении к длительным дисквалификациям хоккеистов за физические контакты с судьями.

— На ваш взгляд, такие наказания за контакты с судьями, как у Дронова, — нормальная практика? В НХЛ, например, не так часто дают дисквалификации за подобные моменты, насколько я знаю.

— Знаешь почему? Потому что такие моменты бывают очень редко.

Бывают ситуации, когда игрок едет и сталкивается с судьёй — и это неочевидный момент. Один говорит, что игрок его толкнул, другой говорит, что он не видел судью. Спорная ситуация. А в случае с Дроновым судья просто вбросил в центре, откатывается к борту — и Григорий ему в спину засаживает. Ладно бы он хоть рукой его отодвинул.

Судью вообще трогать нельзя. Касаться нельзя! Это уже удаление до конца матча. А он ему в спину… Мне кажется, в этой ситуации вообще нет предмета для обсуждений. Я вообще удивляюсь, что такие моменты вызывают дискуссии. Есть правило — трогать судей нельзя, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила о дисквалификации на пять матчей защитника «Трактора» Григория Дронова за толчок линейного судьи во встрече с «Автомобилистом» (3:5).