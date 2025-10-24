Скидки
Дмитрий Кокорев вошёл в тренерский штаб «Лады», специалист будет работать с защитниками

Хоккейный клуб «Лада» официально объявил о заключении соглашения с тренером Дмитрием Кокоревым. В штабе Павла Десяткова он будет отвечать за работу с защитниками.

Кокореву 46 лет, он является воспитанником московского «Динамо». Начал тренерскую карьеру в 2014 году в команде МХЛ «Русские Витязи». Также специалист работал на уровне ВХЛ, в системе юношеских и юниорских сборных России. В январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи». В сезоне-2024/2025 Кокорев входил в тренерский штаб «Витязя».

В текущем сезоне «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции после 18 матчей. Команда из Тольятти набрала 10 очков.

