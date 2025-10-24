Хоккеисты «Амура» Свечников, Акмальдинов и Шерстнёв проведут первые матчи в этом сезоне

Хоккеисты «Амура» нападающий Евгений Свечников и защитники Рауль Акмальдинов и Иван Шерстнёв попали в состав на матч с «Барысом». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Для всех троих эта игра станет первой в сезоне. Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Астане на «Барыс-Аренае» и начнётся в 17:30 мск.

Полный состав на матч выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Амур»

На данный момент «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Хабаровска набрала 17 очков после 16 игр. «Барыс» располагается на восьмой строчке. После 18 матчей на счету астанинского клуба 17 очков.