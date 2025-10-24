Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сам устоял бы на коньках?» Вайсфельд — о мнении, что судья виноват в ситуации с Дроновым

«Сам устоял бы на коньках?» Вайсфельд — о мнении, что судья виноват в ситуации с Дроновым
Аудио-версия:
Комментарии

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил эпизод с силовым приёмом защитника «Трактора» Григория Дронова на линейном арбитре в матче с «Автомобилистом» (3:5) и ответил, есть ли в этой ситуации вина судьи.

— Читал коллег, некоторые считают, что это была случайность и что сам судья выбрал не лучшую позицию.
— Какие коллеги так считают? Мне самому интересно задать им вопрос: ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили?

Я могу говорить только о том, что видел. Сегодня «Судейскую» писали. Дронов едет, видит судью перед собой, клюшку держит в двух руках параллельно и ею засаживает. Бывают ситуации, когда едет игрок, не видит и сталкивается. Нет вопросов. А тут Григорий видит судью, всё происходит на открытом льду, и он его намеренно толкает клюшкой, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вайсфельд оценил практику длительных дисквалификаций за физические контакты с судьями
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android