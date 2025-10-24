«Сам устоял бы на коньках?» Вайсфельд — о мнении, что судья виноват в ситуации с Дроновым

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил эпизод с силовым приёмом защитника «Трактора» Григория Дронова на линейном арбитре в матче с «Автомобилистом» (3:5) и ответил, есть ли в этой ситуации вина судьи.

— Читал коллег, некоторые считают, что это была случайность и что сам судья выбрал не лучшую позицию.

— Какие коллеги так считают? Мне самому интересно задать им вопрос: ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили?

Я могу говорить только о том, что видел. Сегодня «Судейскую» писали. Дронов едет, видит судью перед собой, клюшку держит в двух руках параллельно и ею засаживает. Бывают ситуации, когда едет игрок, не видит и сталкивается. Нет вопросов. А тут Григорий видит судью, всё происходит на открытом льду, и он его намеренно толкает клюшкой, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.