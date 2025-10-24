Скидки
«У него отличные инстинкты». Главный тренер «Вашингтона» — об игровом долголетии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игровое долголетие российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина. 40-летний хоккеист проводит свой 21-й сезон в НХЛ.

«Он никогда не полагался на то, что становится хуже с годами. Что я имею в виду? Многие элитные хоккеисты полагаются на своё катание, верно? К 15-му сезону оно начинает идти на спад.

Разве бросок Овечкина стал хуже к 20-му сезону? Есть веский аргумент, что нет. Находит ли он свободное пространство? Он делает это на мировом уровне, у него отличные инстинкты. И вот тут-то и начинается разговор об игровом долголетии.

Провести всю карьеру в одной организации – это многое значит. Лояльность важна, но ещё это значит, что ты был настолько хорош, что клуб так долго хотел тебя видеть. Выступать за одну команду на протяжении всей карьеры в любом виде спорта – это круто. Пройти 1500 матчей в форме «Вашингтона» – нечто особенное», – приводит слова Карбери RMNB.

