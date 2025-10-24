«Этот сезон доиграю — и всё». Капитан «Салавата Юлаева» Панин — о завершении карьеры

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что текущий сезон станет для него последним в КХЛ.

«Этот сезон доиграю — и всё, 100%. Те болельщики, что меня недолюбливают, думаю, согласятся: занимаю место тех ребят, что нужно растить. Хоть мне и легче стало с возрастом играть, но нужно всё равно эти кадры взращивать, давать возможности и время, запускать в сложные ситуации, в большинство, меньшинство, в раздевалку, чтобы они имели своё право голоса, виденье. Чтобы могли спорить конструктивно внутри коллектива.

Стараюсь своим примером показать отношение к работе, разговорами, возможно, даже каким-то негативом, чтобы пацаны тоже задумывались», — сказал Панин в выпуске «Наш хоккей» в VK Видео.