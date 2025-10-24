Фаната, продемонстрировавшего нацистское приветствие на матче МХЛ, арестовали на 13 суток

Болельщик «Красной Армии» был задержан и арестован на 13 суток за демонстрацию нацистского приветствия на трибунах стадиона в матче с «Авто» (6:2). Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ЦСКА.
«В понедельник, 20 октября 2025 года, на матче Молодежной хоккейной лиги с участием команд «Красная Армия» (Москва) и «Авто» (Екатеринбург) произошел инцидент, связанный с поведением болельщика, публично демонстрирующего жест нацистского приветствия на трибунах стадиона.
Служба безопасности хоккейного клуба ЦСКА совместно с правоохранительными органами провели оперативное задержание фаната, в следствие чего на него было заведено дело об административном нарушении.
Сегодня в Нагатинском районном суде Москвы прошло заседание, в ходе которого было вынесено постановление о признании болельщика виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП Российской Федерации (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — сообщили в пресс-службе ЦСКА корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 24 октября 2025
-
17:40
-
17:36
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:40
-
14:29
-
14:15
-
14:02
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:12
-
12:50
-
12:39
-
12:24
-
12:01
-
11:55
-
11:37
-
11:20
-
11:01
-
10:40
-
10:21
-
10:05
-
09:46
-
09:34
-
09:20