Главная Хоккей Новости

Фаната, продемонстрировавшего нацистское приветствие на матче МХЛ, арестовали на 13 суток

Болельщик «Красной Армии» был задержан и арестован на 13 суток за демонстрацию нацистского приветствия на трибунах стадиона в матче с «Авто» (6:2). Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ЦСКА.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
6 : 2
Авто
Екатеринбург
0:1 Дудорга (Пимин) – 04:27 (5x5)     1:1 Сидоров (Петров, Донцов) – 05:19 (5x5)     2:1 Привалов – 10:16 (5x4)     3:1 Шуравин (Донцов, Петров) – 11:42 (5x5)     4:1 Привалов (Губанов, Матвейко) – 13:17 (5x4)     4:2 Бойков (Байков, Гашилов) – 29:05 (5x5)     5:2 Порошков (Привалов) – 30:27 (5x5)     6:2 Михайлов (Штырхунов) – 39:50 (5x5)    

«В понедельник, 20 октября 2025 года, на матче Молодежной хоккейной лиги с участием команд «Красная Армия» (Москва) и «Авто» (Екатеринбург) произошел инцидент, связанный с поведением болельщика, публично демонстрирующего жест нацистского приветствия на трибунах стадиона.

Служба безопасности хоккейного клуба ЦСКА совместно с правоохранительными органами провели оперативное задержание фаната, в следствие чего на него было заведено дело об административном нарушении.

Сегодня в Нагатинском районном суде Москвы прошло заседание, в ходе которого было вынесено постановление о признании болельщика виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП Российской Федерации (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — сообщили в пресс-службе ЦСКА корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Новости. Хоккей
