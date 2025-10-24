«Какие-то ментальные проблемы». Леонид Вайсфельд высказался о кризисе «Трактора»

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд выразил мнение, что проблемы «Трактора» в текущем сезоне могут быть связаны с ментальностью.

— «Трактор» совершенно не похож на себя образца прошлого сезона. С чем связан такой кризис?

— Не знаю, с чем связан этот кризис, могу только предположить. Мне кажется, там какие-то ментальные проблемы. Может быть, они после выхода в финал в прошлом году думали, что в этом всё так легко будет. Но, во-первых, у них команда не то чтобы слабая — она не такая сильная, как в прошлом сезоне. Во-вторых, на них настраиваются совсем по-другому. Соперники выходят играть с ними как с финалистами Кубка Гагарина. И это тоже вполне себе сложности для «Трактора». Но мне почему-то кажется, что они из этой ситуации выкарабкаются. Там всё равно команда сильная. Она, может быть, не такая сильная, как в прошлом году, но всё равно сильная.

— То есть сейчас команде может помочь только время?

— Они сами разберутся, что им может помочь. В «Тракторе» же люди не глупее нас. Другой вопрос в том, что я не вижу каких-то системных проблем. Просто сейчас играют не очень хорошо. Но состав всё равно сильный, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.