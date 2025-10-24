Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какие-то ментальные проблемы». Леонид Вайсфельд высказался о кризисе «Трактора»

«Какие-то ментальные проблемы». Леонид Вайсфельд высказался о кризисе «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд выразил мнение, что проблемы «Трактора» в текущем сезоне могут быть связаны с ментальностью.

— «Трактор» совершенно не похож на себя образца прошлого сезона. С чем связан такой кризис?
— Не знаю, с чем связан этот кризис, могу только предположить. Мне кажется, там какие-то ментальные проблемы. Может быть, они после выхода в финал в прошлом году думали, что в этом всё так легко будет. Но, во-первых, у них команда не то чтобы слабая — она не такая сильная, как в прошлом сезоне. Во-вторых, на них настраиваются совсем по-другому. Соперники выходят играть с ними как с финалистами Кубка Гагарина. И это тоже вполне себе сложности для «Трактора». Но мне почему-то кажется, что они из этой ситуации выкарабкаются. Там всё равно команда сильная. Она, может быть, не такая сильная, как в прошлом году, но всё равно сильная.

— То есть сейчас команде может помочь только время?
— Они сами разберутся, что им может помочь. В «Тракторе» же люди не глупее нас. Другой вопрос в том, что я не вижу каких-то системных проблем. Просто сейчас играют не очень хорошо. Но состав всё равно сильный, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Сам устоял бы на коньках?» Вайсфельд — о мнении, что судья виноват в ситуации с Дроновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android