Брэди Ткачук — об операции на руке: когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень

Брэди Ткачук — об операции на руке: когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень
Нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался о своей операции на руке и заявил, что выйдет на новый уровень после возвращения. 26-летний форвард выбыл на 6-8 недель после операции на большом пальце правой руки.

«Всё, чего я хочу, – это быть на льду. Летом я долго и усердно тренировался, и в начале сезона чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Это всего лишь маленькая кочка на моей дороге, я постараюсь не расстраиваться. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень», – приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

Напомним, нападающий получил травму в первом периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йози, получивший две минуты штрафа. Брэди остался в игре, но позже пропустил последние 9.04 третьего периода. В этом сезоне Ткачук отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Оттаву».

