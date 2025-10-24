Капитан «Салавата» Панин ответил, дрался ли он с Ливо в раздевалке в серии со «Спартаком»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о личных качествах экс-нападающего уфимского клуба Джоша Ливо, который в межсезонье перешёл в «Трактор».

— Он забивной, отдающий. Лидер именно на площадке, а лидерами могут быть творческие личности, а они, зачастую, не очень простые люди. Далеко непростые, со своими свойствами характера. И его вкрапления свойств характера ему не мешали на площадке, и мешали одновременно. Они играли определённую роль в раздевалке, потому что, когда ребята смотрят, что твой лидер по очкам и голам на площадке начинает вести себя неправильно, это начинает сбивать. Это вызывает в команде лишние разговоры, отвлечения, внимание на себя забирает. Думаю, этот момент ещё не дал ему на высший уровень зашагнуть. Потому что он крутой, бросает, забивает, может обыграть в любой ситуации.

— Был ли конфликт с Джошем и бил ли ты его в раздевалке в серии со «Спартаком», как говорят?

— Нет, никто никого не бил. Проигранная игра, эмоции. Единственный момент, который мне не понравился, что после поражения мы все собрались в круге, вроде, как, давайте мужики, всё нормально, это ещё ничего не значит, вроде, третье поражение было. А он уже ушёл в раздевалку. Я так немного на русском поговорил, если переводить на английский (произносит матерное слово. Прим. — «Чемпионата»). Мы на этом пожали руки. Джош — офигенный пацан, в жизни свойский, тем более русский знает. Он его и учит, и знает, и разговаривает. Это всё произошло за один год.

Есть, конечно, качества, как и у любого человека, свои тараканы, но какой-то драки, как раздули, такого не было. Конфликт не имел за собой последствий, — сказал Панин в выпуске «Наш хоккей» в VK Видео.