Юрзинов-старший — о КХЛ: по инерции у нас идёт курс на пропаганду легионеров

Аудио-версия:
Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший похвалил «Металлург» и «Локомотив» за то, что они делают ставку на российских хоккеистов.

– Владимир Владимирович, что для вас главное на осеннем отрезке хоккейного сезона?
– Интересно стартовал гладкий чемпионат КХЛ. Обратите внимание, на первых ролях в обеих конференциях – клубы, которые делают ставку на российских хоккеистов, на свои школы. Это Магнитогорск и Ярославль, они и определяют ту моду, которой всегда славился отечественный хоккей. Делайте выводы!

К сожалению, наша пресса не всегда замечает молодёжь, по инерции у нас идёт курс на пропаганду легионеров. Хотя в этом сезоне КХЛ мы видим, что некоторые иностранцы не оправдывают надежд и теряют свои места в списках лидеров по самым различным показателям, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

