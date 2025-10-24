Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Бен Харпур дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с минским «Динамо»

Защитник Бен Харпур дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с минским «Динамо»
Комментарии

Защитник Бен Харпур дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
1 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 09:31 (5x4)     1:1 Маккегг (Акользин) – 23:04 (5x5)    

Полный состав китайского клуба на матч выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

За семь лет в НХЛ Харпур, имеющий также австралийские корни, провёл 212 матчей и набрал 24 очка — забросил две шайбы и отдал 22 результативные передачи. В АХЛ защитник провёл восемь сезонов, сыграл 229 матчей и набрал 69 очков — забил 12 голов и отдал 57 результативных передач.

Харпур выступал в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву Сенаторз», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Последним сезоном в НХЛ для защитника был сезон-2022/2023.

Материалы по теме
«Россия произвела отличное впечатление». Бен Харпур — о переходе в «Шанхайские Драконы»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android