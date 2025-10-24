Защитник Бен Харпур дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче с минским «Динамо»

Защитник Бен Харпур дебютирует за «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена».

Полный состав китайского клуба на матч выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

За семь лет в НХЛ Харпур, имеющий также австралийские корни, провёл 212 матчей и набрал 24 очка — забросил две шайбы и отдал 22 результативные передачи. В АХЛ защитник провёл восемь сезонов, сыграл 229 матчей и набрал 69 очков — забил 12 голов и отдал 57 результативных передач.

Харпур выступал в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву Сенаторз», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Последним сезоном в НХЛ для защитника был сезон-2022/2023.