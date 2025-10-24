Вратарь «Шанхайских Драконов» Тихомиров впервые в сезоне вышел на лёд

Вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Тихомиров вышел на лёд впервые в сезоне в матче с минским «Динамо». Голкипер появился в воротах на четвёртой минуте встречи из-за проблем с амуницией у Патрика Рыбара. Позже словак вернулся на лёд.

Отметим, что в минувшем сезоне Тихомиров выступал за минское «Динамо», где провёл 30 матчей с учётом плей-офф, одержав 17 побед при 89,8% отраженных бросков.

В сезоне-2024/2025 Рыбар провёл за «Спартак» и «Куньлунь Ред Стар» 27 матчей, одержав 12 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,23. В нынешнем сезоне на счету вратаря 11 игр, шесть из которых завершились победой «драконов».