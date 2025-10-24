Скидки
Вратарь «Шанхайских Драконов» Тихомиров впервые в сезоне вышел на лёд

Вратарь «Шанхайских Драконов» Андрей Тихомиров вышел на лёд впервые в сезоне в матче с минским «Динамо». Голкипер появился в воротах на четвёртой минуте встречи из-за проблем с амуницией у Патрика Рыбара. Позже словак вернулся на лёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
1 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 09:31 (5x4)     1:1 Маккегг (Акользин) – 23:04 (5x5)    

Отметим, что в минувшем сезоне Тихомиров выступал за минское «Динамо», где провёл 30 матчей с учётом плей-офф, одержав 17 побед при 89,8% отраженных бросков.

В сезоне-2024/2025 Рыбар провёл за «Спартак» и «Куньлунь Ред Стар» 27 матчей, одержав 12 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,23. В нынешнем сезоне на счету вратаря 11 игр, шесть из которых завершились победой «драконов».

