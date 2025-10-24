Нападающий СКА Николай Голдобин остался вне заявки на матч с «Сочи»
Нападающий СКА Николай Голдобин не попал в заявку на матч с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5) 2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5) 3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4) 4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)
Полный состав СКА на игру выглядит следующим образом:
Фото: ХК СКА
В нынешнем сезоне на счету Николая 15 матчей, в которых он отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 игры и заработал 67 (24+43) очков. Всего на счету форварда 350 встреч в КХЛ и 285 (125+163) очков.
