«Барыс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче

Сегодня, 24 октября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 16-й минуте защитник Джейк Масси забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 34-й минуте нападающий Алихан Омирбеков удвоил преимущество хозяев. На 38-й минуте форвард Тайс Томпсон забросил третью шайбу в ворота хабаровчан. В концовке встречи нападающий «Амура» Кирилл Петьков отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых набрал 19 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 17 очками после 17 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

