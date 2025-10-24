Скидки
Барыс – Амур, результат матча 24 октября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Барыс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче
Сегодня, 24 октября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Масси (Кайыржан, Томпсон) – 15:09 (5x5)     2:0 Омирбеков – 33:35 (5x5)     3:0 Томпсон (Веккионе) – 37:38 (5x5)     3:1 Петьков (Грачёв) – 59:24 (5x5)    

На 16-й минуте защитник Джейк Масси забил первый гол и вывел «Барыс» вперёд. На 34-й минуте нападающий Алихан Омирбеков удвоил преимущество хозяев. На 38-й минуте форвард Тайс Томпсон забросил третью шайбу в ворота хабаровчан. В концовке встречи нападающий «Амура» Кирилл Петьков отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых набрал 19 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 17 очками после 17 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Барыс» подписал полноценный контракт с нападающим Кириллом Панюковым
