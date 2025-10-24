Скидки
Лада — Торпедо, результат матча 24 октября 2025 года, счет 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Лада» прервала серию из четырёх поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали хозяева (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чивилёв (Кугрышев) – 04:37 (5x5)     1:1 Белевич (Фёдоров, Сизов) – 14:58 (5x5)     1:2 Принс (Александров, Летунов) – 39:28 (5x5)     2:2 Белоусов (Холлоуэлл, Михайлов) – 42:56 (5x5)     3:2 Белоусов – 65:00    

На пятой минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилёв забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Торпедо» Андрей Белевич сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Шейн Принс вывел гостей вперёд. На 43-й минуте форвард тольяттинцев Георгий Белоусов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 19 матчей, в которых набрала 12 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 24 очками после 21 встречи располагается на третьей строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Лада» расторгла контракт с вратарём Максимом Третьяком
