«Лада» прервала серию из четырёх поражений, обыграв «Торпедо» по буллитам

Сегодня, 24 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали хозяева (3:2).

На пятой минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилёв забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Торпедо» Андрей Белевич сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Шейн Принс вывел гостей вперёд. На 43-й минуте форвард тольяттинцев Георгий Белоусов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 19 матчей, в которых набрала 12 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 24 очками после 21 встречи располагается на третьей строчке Запада.

