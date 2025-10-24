Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Матвей Короткий оформил первый хет-трик в КХЛ

Нападающий СКА Матвей Короткий оформил первый хет-трик в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний нападающий СКА Матвей Короткий сделал свой первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отличился в матче с «Сочи», игра проходит в эти минуты. Короткий отметился на шестой, 22-й и 26-й минуте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
7 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5)     2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5)     3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4)     4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)     5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5)     6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5)     7:0 Гримальди – 29:22 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В прошлом сезоне Матвей Короткий дебютировал в КХЛ и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав девять очков — он забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф провёл два матча без очков. В текущем сезоне на счету нападающего 17 игр и 10 (5+5) очков.

Материалы по теме
Матвей Короткий установил рекорд СКА среди игроков не старше 20 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android