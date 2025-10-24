Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий СКА Матвей Короткий оформил первый хет-трик в КХЛ

19-летний нападающий СКА Матвей Короткий сделал свой первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отличился в матче с «Сочи», игра проходит в эти минуты. Короткий отметился на шестой, 22-й и 26-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В прошлом сезоне Матвей Короткий дебютировал в КХЛ и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав девять очков — он забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф провёл два матча без очков. В текущем сезоне на счету нападающего 17 игр и 10 (5+5) очков.