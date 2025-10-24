«Сочи» произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча со СКА
Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра проходит в эти минуты, на данный момент счёт 7:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5) 2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5) 3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4) 4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5) 5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5) 6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5) 7:0 Гримальди – 29:22 (5x5) 8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5) 8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)
На 22-й минуте матча при счёте 4:0 вместо Алексея Щетилина на лёд вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трёх пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря, в ворота вернулся Щетилин.
Третьяк пополнил состав «Сочи» 23 октября. Голкипер подписал с клубом однолетний контракт. В текущем сезоне вратарь провёл три встречи за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.
