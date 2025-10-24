Скидки
«Сочи» произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча со СКА

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра проходит в эти минуты, на данный момент счёт 7:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5)     2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5)     3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4)     4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)     5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5)     6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5)     7:0 Гримальди – 29:22 (5x5)     8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5)     8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)    

На 22-й минуте матча при счёте 4:0 вместо Алексея Щетилина на лёд вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трёх пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря, в ворота вернулся Щетилин.

Третьяк пополнил состав «Сочи» 23 октября. Голкипер подписал с клубом однолетний контракт. В текущем сезоне вратарь провёл три встречи за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.

Новости. Хоккей
