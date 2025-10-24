«Сочи» произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча со СКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов произвёл обратную замену вратаря во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Игра проходит в эти минуты, на данный момент счёт 7:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте матча при счёте 4:0 вместо Алексея Щетилина на лёд вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трёх пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря, в ворота вернулся Щетилин.

Третьяк пополнил состав «Сочи» 23 октября. Голкипер подписал с клубом однолетний контракт. В текущем сезоне вратарь провёл три встречи за «Ладу» с 86% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,14.