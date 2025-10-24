Арсений Грицюк рассказал о подарках для своей дочери от владельцев «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал, что получил подарки от владельцев клуба для своей дочери Есении.

«Не знаю можно это выкладывать или нет, но это безумно круто получить подарки дочке от владельцев команды. Очень большой респект организации, теперь понимаю, всё, что я выкладываю сюда, до всех доходит. Поэтому с контентом нужно быть поосторожнее. Теперь Есения занята, а я буду готовиться к сегодняшней игре. Всех обнял поднял», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

Ранее Грицюк рассказал, что его одноклубник Ондржей Палат сделал подарок для Есении, отдав ненужные игрушки его детей, часть игрушек оказалась даже не открытыми.