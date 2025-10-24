Скидки
Динамо Мн — Шанхайские Драконы, результат матча 24 октября 2025 года, счёт 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в серии буллитов одержали хозяева (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 09:31 (5x4)     1:1 Маккегг (Акользин) – 23:04 (5x5)     2:1 Диц – 65:00    

На 10-й минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Грег Маккегг сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 18 матчей, в которых набрало 23 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 23 очками после 17 встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
Защитник минского «Динамо» Брэди Лайл выведен из списка травмированных
