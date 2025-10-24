Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов

Сегодня, 24 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в серии буллитов одержали хозяева (2:1).

На 10-й минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Грег Маккегг сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 18 матчей, в которых набрало 23 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 23 очками после 17 встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

