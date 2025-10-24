Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА – Сочи, результат матча 24 октября 2025 года, счет 8:1, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» в матче с девятью шайбами
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5)     2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5)     3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4)     4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)     5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5)     6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5)     7:0 Гримальди – 29:22 (5x5)     8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5)     8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий (трижды), Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственный гол «Сочи» на свой счёт записал Жан-Кристоф Боден.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками после 16 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Эксклюзив
«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА
