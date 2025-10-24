Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» в матче с девятью шайбами
Поделиться
Сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 8:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5) 2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5) 3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4) 4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5) 5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5) 6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5) 7:0 Гримальди – 29:22 (5x5) 8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5) 8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий (трижды), Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственный гол «Сочи» на свой счёт записал Жан-Кристоф Боден.
СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками после 16 встреч располагается на 11-й строчке Запада.
Паркуй автобус и выиграй PS5!ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
21:51
-
21:37
-
21:23
-
21:14
-
20:56
-
20:42
-
20:28
-
19:52
-
19:44
-
19:30
-
19:16
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:08
-
17:48
-
17:40
-
17:36
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:40
-
14:29
-
14:15
-
14:02
-
13:50
-
13:44