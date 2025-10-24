Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» в матче с девятью шайбами

Сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 8:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий (трижды), Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственный гол «Сочи» на свой счёт записал Жан-Кристоф Боден.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками после 16 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

