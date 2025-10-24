Скидки
Могильный не приедет на церемонию введения в Зал хоккейной славы в Торонто

Великий российский хоккеист Александр Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал хоккейной славы. Об этом сообщила глава пресс-службы Зала славы Келли Масси в социальной сети Х.

Известно, что Александр выступит с речью, которая будет транслироваться во время церемонии. Мероприятие состоится 10 ноября в Торонто (Канада).

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года.

