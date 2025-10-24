Скидки
Галлан высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от минского «Динамо»

Галлан высказался о поражении «Шанхайских Драконов» от минского «Динамо»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 09:31 (5x4)     1:1 Маккегг (Акользин) – 23:04 (5x5)     2:1 Диц – 65:00    

— Сегодня был очень хороший хоккей, мы сыграли уже три раза с минским «Динамо». Я скажу так, у нас все эти игры были с разницей в одну шайбу. Очень жаль проигрывать по буллитам, но наша команда играла достойно.

— Сегодня появился Андрей Тихомиров. Почему такой выбор?
— Мы обсуждали этот момент, думали о буллитных сериях. У Рыбара было много работы в последнее время, он выглядел уставшим. Хотели попробовать Тихомирова. Получилось не так, как планировали сегодня.

— Повлияли ли домашние трибуны на победу минчан?
— Не скажу, что это так. Просто сегодня играли две хорошие команды, нас не смутили болельщики «Динамо». Такая игра, как сегодня, могла закончиться и в нашу пользу. Болельщики крутые, красивая арена, но наша команда играла хорошо.

— Как оцените выступление Маккегга?
— Это только вторая игра Грега, он уже показывает результат. Поэтому потренируется и будет показывать ещё лучший результат.

— Буллиты это лотерея? Почему так не ладится?
— Конечно, обидно проиграть три матча по буллитам. Если смотреть на позитивные моменты, мы набрали хорошее количество очков, но да, буллиты надо подтягивать, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

