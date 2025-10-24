Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Что я могу сказать о такой игре? Тяжёлая игра с хорошей командой. Логистика у нас была непростая. Довольны этой победой, единственное, что наше большинство надо было использовать. Вариантов было много сегодня.

— «Динамо» прилично перебросало соперника сегодня, а разница всего лишь в одну шайбу. Почему так?

— Опять же, повторюсь, что играл достойный соперник с хорошим вратарём и защитниками. Надо отдать должное команде «драконов». Я согласен, надо было забивать в большинстве. И Стас [Галиев] мог решить вопрос, выходя один на один с вратарем. Будем тренироваться забивать на тренировках.

— Вадим Мороз создает моменты, но шайба не идёт в ворота.

— Наши мнения с вами разнятся. Вадим должен ещё усиленнее работать, сильнее стараться. Шайба у него застревает, не идёт.

— Что по Липскому?

— У него как раз хорошие есть моменты, видно, что Даня старается. Не хватает чуть-чуть. Сегодня он мог в третьем периоде забить гол, но шайба попала или в конек или в шнурок. Становиться лидерами — это непросто.

— Матч бы посвящён литературе и книгам. У вас есть такая книга, которая является для вас очень важной?

— В последнее время читаю спортивную литературу, не скажу, что есть что-то конкретное. А так супруга подсадила меня на историческую литературу. Не только о России и Беларуси, но и изучаю мировую. Мы и фильмы смотрим спортивные про тренеров на «Кинопоиске». Интересно снимают, смотрю с удовольствием, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.