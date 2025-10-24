Экс-вратарь «Лондон Найтс» Джейк Патерсон умер в возрасте 31 года
Поделиться
Бывший вратарь «Лондон Найтс» Джейк Патерсон скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает сайт Канадской хоккейной лиги (CHL). Причины смерти не уточняются.
«Рыцари» почтут память Джейка Патерсона минутой молчания перед домашним матчем с «Оттавой 67», который состоится в ночь на субботу. Также был запущен сбор средств, которые пойдут на помощь трёхлетнему сыну хоккеиста Луке.
Патерсон был выбран в седьмом раунде отбора OHL — 2010 командой «Плимут Уэйлерс». С 2011 по 2014 год голкипер выступал за «Лондон Найтс», в составе которого одержал 43 победы. Сезон-2014/2015 он провёл в составе «Чатем Марунс» в GOHL.
Комментарии
- 24 октября 2025
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:22
-
22:06
-
21:51
-
21:37
-
21:23
-
21:14
-
20:56
-
20:42
-
20:28
-
19:52
-
19:44
-
19:30
-
19:16
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:08
-
17:48
-
17:40
-
17:36
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
15:48
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:53