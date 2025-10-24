Экс-вратарь «Лондон Найтс» Джейк Патерсон умер в возрасте 31 года

Бывший вратарь «Лондон Найтс» Джейк Патерсон скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает сайт Канадской хоккейной лиги (CHL). Причины смерти не уточняются.

«Рыцари» почтут память Джейка Патерсона минутой молчания перед домашним матчем с «Оттавой 67», который состоится в ночь на субботу. Также был запущен сбор средств, которые пойдут на помощь трёхлетнему сыну хоккеиста Луке.

Патерсон был выбран в седьмом раунде отбора OHL — 2010 командой «Плимут Уэйлерс». С 2011 по 2014 год голкипер выступал за «Лондон Найтс», в составе которого одержал 43 победы. Сезон-2014/2015 он провёл в составе «Чатем Марунс» в GOHL.