«Ванкувер» объявил об обмене нападающего Лукаса Райхеля из «Чикаго»

«Ванкувер Кэнакс» приобрели нападающего Лукаса Райхеля у «Чикаго Блэкхокс» в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба. Отмечается, что выбор в четвёртом раунде изначально принадлежал «Чикаго» и был приобретён «Ванкувером» 26 июня 2024 года.

23-летний Райхель провёл пять игр за «Блэкхоукс» в текущем сезоне, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «+1». Всего за свою карьеру в НХЛ форвард сыграл в 174 матчах — все за «Чикаго», где заработал 58 (22+36) очков. Также на его счету 121 игра за «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ и 116 (42+74) очков.

На международных соревнованиях Райхель представлял сборную Германии на чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2020 года и чемпионатах мира 2021, 2022, 2024 и 2025 годов.

Первоначально Райхель был выбран «Чикаго» в первом раунде под 17-м номером на драфте НХЛ 2020 года.