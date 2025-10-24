Результаты матчей КХЛ на 24 октября 2025 года

Сегодня, 24 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 октября 2025 года:

«Барыс» – «Амур» — 3:1;

«Лада» – «Торпедо» — 3:2 Б;

«Динамо» Мн – «Шанхайские Драконы» — 2:1 Б;

СКА – ХК «Сочи» — 8:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 19 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.