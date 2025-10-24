Результаты матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года

Сегодня, 24 октября, состоялся один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Динамо-Алтай» — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.