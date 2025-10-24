Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агентство Winners подтвердило информацию об обмене «Спартаком» прав на Савикова в СКА

Агентство Winners подтвердило информацию об обмене «Спартаком» прав на Савикова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейное агентство Winners подтвердило информацию об обмене «Спартаком» прав на защитника Егора Савикова в СКА и заявило, что переговоры между клубами находятся на завершающем этапе. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Мы видим множество сообщений и публикаций в СМИ, касающихся ситуации с Егором Савиковым. Хотим официально сообщить, что переговоры между хоккейными клубами СКА и «Спартак» по поводу перехода прав на игрока находятся на завершающем этапе. Мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто, и права на Егора Савикова перейдут к хоккейному клубу СКА», — говорится в телеграм-канале агентства.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провёл 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «+12».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Спартак» обменял права на защитника Егора Савикова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android