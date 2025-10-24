Агентство Winners подтвердило информацию об обмене «Спартаком» прав на Савикова в СКА

Хоккейное агентство Winners подтвердило информацию об обмене «Спартаком» прав на защитника Егора Савикова в СКА и заявило, что переговоры между клубами находятся на завершающем этапе. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Мы видим множество сообщений и публикаций в СМИ, касающихся ситуации с Егором Савиковым. Хотим официально сообщить, что переговоры между хоккейными клубами СКА и «Спартак» по поводу перехода прав на игрока находятся на завершающем этапе. Мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто, и права на Егора Савикова перейдут к хоккейному клубу СКА», — говорится в телеграм-канале агентства.

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провёл 49 матчей за «Спартак» и набрал 16 (2+14) очков при полезности «+12».