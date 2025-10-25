Скидки
Результаты матчей МХЛ на 24 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 24 октября 2025 года
В пятницу, 24 октября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 октября 2025 года:

«АКМ-Юниор» – ХК «Капитан» — 1:3;
МХК «Динамо» СПб – «Кузнецкие Медведи» — 4:1;
«Реактор» – «Академия СКА» — 8:5;
«Локо» – «Мамонты Югры» — 4:2;
«Динамо-Шинник» – «Красная Армия» — 2:1 ОТ;
МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Машина-Юниор» — 5:3;
«СКА-1946» – «Чайка» — 5:1;
«Академия Михайлова» – «Ирбис» — 2:1 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Фаната, продемонстрировавшего нацистское приветствие на матче МХЛ, арестовали на 13 суток
