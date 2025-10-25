Александр Овечкин вышел на 24-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1499-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, форвард вышел на 24-е место в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.

Александр Овечкин догнал Майка Модано, который за карьеру сыграл в регулярных сезонах НХЛ 1499 матчей. На 23-й строчке рейтинга находится Брент Бёрнс — 1505 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.

При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.

