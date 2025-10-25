Александр Овечкин забил 899-й гол в карьере в НХЛ. Это его вторая шайба в новом сезоне

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» с «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. На 42-й минуте встречи Овечкин забросил шайбу с передачи Дилана Строума.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «+5». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1499 игр, в которых он забил 899 голов и сделал 730 результативных передач.
Главные рекорды Александра Овечкина:
- 25 октября 2025
-
04:07
-
03:59
-
03:38
-
00:00
- 24 октября 2025
-
23:56
-
23:46
-
23:38
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:22
-
22:06
-
21:51
-
21:37
-
21:23
-
21:14
-
20:56
-
20:42
-
20:28
-
19:52
-
19:44
-
19:30
-
19:16
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:08
-
17:48
-
17:40
-
17:36
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:32