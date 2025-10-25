Скидки
Александр Овечкин забил 899-й гол в НХЛ и установил новый рекорд. Это его вторая шайба в новом сезоне

Александр Овечкин забил 899-й гол в карьере в НХЛ. Это его вторая шайба в новом сезоне
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:17     0:2 Овечкин (Строум) – 41:34     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:38    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. На 42-й минуте встречи Овечкин забросил шайбу с передачи Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «+5». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1499 игр, в которых он забил 899 голов и сделал 730 результативных передач.

Александр Овечкин вышел на 24-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

Главные рекорды Александра Овечкина:

Новости. Хоккей
