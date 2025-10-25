Александр Овечкин забил 899-й гол в карьере в НХЛ. Это его вторая шайба в новом сезоне

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» с «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. На 42-й минуте встречи Овечкин забросил шайбу с передачи Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «+5». Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1499 игр, в которых он забил 899 голов и сделал 730 результативных передач.

Главные рекорды Александра Овечкина: