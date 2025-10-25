Овечкин забросил 976-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 40 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» с «Коламбус Блю Джекетс». Данная шайба стала для капитана столичной команды 976-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 899 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 976 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 40 шайб.
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей.
