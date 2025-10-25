Скидки
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в октябре в НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), который недавно завершился на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе. Благодаря этому россиянин приблизился к рекорду великого Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

Сегодня капитан столичной команды забил свой 126-й гол в карьере в октябре и догнал канадца (126) по этому показателю в истории НХЛ. Следующая шайба Овечкина станет рекордной.

Напомним, этот гол стал для россиянина вторым в текущей регулярке. Первую шайбу Овечкин забросил в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
