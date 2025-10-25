Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в октябре в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), который недавно завершился на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе. Благодаря этому россиянин приблизился к рекорду великого Уэйна Гретцки.

Сегодня капитан столичной команды забил свой 126-й гол в карьере в октябре и догнал канадца (126) по этому показателю в истории НХЛ. Следующая шайба Овечкина станет рекордной.

Напомним, этот гол стал для россиянина вторым в текущей регулярке. Первую шайбу Овечкин забросил в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

