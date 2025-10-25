Скидки
Видео 899-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

На счету Овечкина третий гол «Кэпиталз» в матче. Александр забросил свою шайбу с передачи канадского нападающего Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Данная шайба стала для капитана столичной команды 976-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

На счету Александра Овечкина теперь 899 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

Овечкин забросил 976-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 40 голов

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

