Видео 899-го гола Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

На счету Овечкина третий гол «Кэпиталз» в матче. Александр забросил свою шайбу с передачи канадского нападающего Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Данная шайба стала для капитана столичной команды 976-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

На счету Александра Овечкина теперь 899 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: